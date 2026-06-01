安佐南区を流れる川で高濃度の有機フッ素化合物＝ＰＦＡＳが検出されたことなどを受け、周辺住民らが現地で水質調査を行いました。 安佐南区上安町の産業廃棄物処分場南側で現地調査を行ったのは、周辺住民らで構成される市民団体です。 周辺住民らの調査では、処分場北側で国の指針値の約３倍にあたるＰＦＡＳが検出されていて、南側での調査も行うよう広島市に求めてきました。 上安産廃から安全安心を守る市民の会 坂本裕