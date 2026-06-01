成年後見人として管理していた現金を横領したなどの罪に問われている元弁護士の男に懲役５年の判決が言い渡されました。 元弁護士の被告（６７）は成年後見人として資産を管理していた３０代の女性の口座から４００万円を横領するなど、複数人から合計６４８７万円を横領した罪に問われています。 １日の裁判で広島地裁は「犯行がおよそ５年８カ月の長期にわたり常習的に行われていて、弁護士や成年後見人制度に対する信頼を害