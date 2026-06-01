６月１日は「電波の日」です。 広島市では記念式典が開かれ、電波の利用や情報通信の発展に貢献した個人や団体が表彰されました。 電波の日は、１９５０年に電波法や放送法などが施行され、電波の利用が広く認められたことを記念して制定されました。 式典では、中国総合通信局の梅村研局長が挨拶し、デジタル技術を活用した地域課題の解決や、安全・安心な情報通信環境の整備に取り組む考えを示しました。 また、式典では