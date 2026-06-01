広島市消防局に上空から人命救助を行う部隊が新設されました。 「航空救助機動隊 隊員集まれ」 １日に広島市消防局に新設された「航空救助機動隊」。災害により孤立地域が発生した場合にヘリコプターを使って空から救助に向かいます。きっかけとなったのが… 広島市消防局 消防機動隊 後谷英夫隊長「能登半島地震では集落の孤立地域が相次ぎ、人命救助活動の遅れが課題となりました」 おととし発生した能登半島地震