Bリーグは先週末、シーズンの各賞の表彰式『Bリーグアワード』を行いました。 日本一になった「長崎ヴェルカ」は、クラブや個人が様々な賞を獲得しました。 先月29日に東京で開かれた「B.LEAGUE AWARDSHOW2025-26」。 リーグで優秀な成績を収めたクラブや選手などを表彰するもので、ヴェルカは、“年間優勝クラブ” として表彰を受けました。 また 個人表彰にも、ヴェルカの多くの選手が選