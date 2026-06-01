ギターインストゥルメンタルユニット・DEPAPEPEが、10月をもって活動を休止することを発表した。【写真】灼熱のステージに風を起こす！初の中国フェスで極上のアンサブルを鳴らしたDEPAPEPE（2024年）DEPAPEPEは徳岡慶也と三浦拓也で結成された、2人組ギターインストゥルメンタルユニット。2005年アルバム『Let's Go!!!』でメジャーデビューし、当時インストアーティストのデビュー作品としては、日本音楽史上初のオリコンベス