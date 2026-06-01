世界的に金利上昇がテーマに 足元の金融市場では、改めて金利上昇がテーマとなっています。欧米の長期金利は、長らくレンジ内でもみ合ってきましたが、地政学リスクやインフレ懸念を受けて、その上限近辺に位置しています。一方、日本の10年金利は、水準こそ低位ながら、上昇トレンドにあります。【図表1】主要国の10年金利の推移 出所：Bloomberg もう一つの特徴として、各国で超長期金利の上昇が目立っており、イ