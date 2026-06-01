東京市場まとめ 1.概況 日経平均は33円高の66,363円と、続伸して取引を開始しました。序盤に下げに転じる場面が見られたものの、先週末の米国株高を材料に上昇基調での推移となりました。10時27分には、901円高の67,231円をつけ取引時間中の最高値を更新しました。前引けは708円高の67,038円となりました。後場は利益確定の売りが出たことで、わずかながら上げ幅を縮小しました。中盤まではもみ合いとなるも後半には再び67,000円