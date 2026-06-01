北朝鮮の金正恩（キム・ジョンウン）総書記が娘とともに菜の花畑を視察し、「絵画のように美しい」と満足げでした。満開に咲いた菜の花を前に微笑む金総書記、その傍らにはジュエ氏とされる娘の姿もあります。北朝鮮メディアによりますと、金総書記は5月31日、北朝鮮北西部にある菜の花畑や温室農場を視察しました。金総書記は、「菜の花が海のように広がる美しい景観は、絵画のようで実に壮観だ」と満足げな様子だったということ