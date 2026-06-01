■台風6号 今後は九州〜関東へ 最も接近するタイミングは？台風6号は、2日(火)未明にかけて沖縄地方に、2日(火)昼前にかけて奄美地方にかなり接近する見込みです。その後、3日(水)にかけては暴風域を伴ったまま、西日本〜東日本に接近するおそれがあります。台風が最も近づくタイミングは、今のところ、九州南部で2日(火)の午後、四国で2日(火)の夜、近畿で3日(水)の未明〜明け方、東海で3日(水)の朝、関東で3日(水)の昼前後となり