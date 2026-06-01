高市早苗首相は1日、全国知事会会長の阿部守一長野県知事らと官邸で面会した。関係者によると、阿部氏らは中東情勢の影響による石油由来製品などの高騰を踏まえ、安定した供給体制の構築と事業者への支援を求める提言書を手渡した。首相は「地域の声を国に共有していただきたい」と述べた。提言書は、経営が厳しい中小企業への融資制度を設けることや、買いだめを防ぐための適切な情報発信も求めた。終了後、阿部氏は記者団