カンボジアを拠点に警察官などを装って、女性から現金をだまし取った疑いで、特殊詐欺グループの「かけ子」の男が逮捕されました。田川英真容疑者（21）は2025年12月から約1カ月間、警察官などを装って茨城県の女性（当時62）に「マネーロンダリング（資金洗浄）に関与した疑いがあり、疑いを晴らすには現金を振り込む必要がある」などと嘘の電話をかけ、現金約110万円をだまし取った疑いが持たれています。この事件を巡っては、同