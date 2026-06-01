5月の国内新車販売台数は、前年同月比2.8％増の33万2997台と2カ月連続で増加した。新型車や改良モデルが好調だったほか、車の取得時にかかる地方税「環境性能割」が廃止されたことが寄与した。伸び幅は4月から縮小した。日本自動車販売協会連合会と全国軽自動車協会連合会が1日発表した。軽以外の自動車（登録車）が5.6％増の21万4994台と伸びた。トヨタ自動車が12.8％増の11万72台、ホンダは7.7％増の2万3989台だった。日産自