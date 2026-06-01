市民団体「高校生平和大使派遣委員会」は1日、長崎市で記者会見し、核兵器廃絶を訴える署名を国連へ届ける29代目の「高校生平和大使」を発表した。北海道や大阪など19都道府県の22人が選ばれた。6、7日に広島市で研修と結団式を行う。8〜9月、国連欧州本部のあるスイス・ジュネーブを訪れる。長崎県時津町にある青雲高の2年、中尾絢音さん（16）は、小学校の授業で被爆者の凄絶な体験を聞き、活動に興味を持った。昨年、曽祖父