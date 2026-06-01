福島・喜多方市の酒蔵で火事があり、国の登録有形文化財となっていた蔵や酒造り用のコメなどが焼けました。火事があったのは福島・喜多方市にある笹正宗酒造です。警察と消防によると、1日午前10時40分過ぎ、「倉庫から出火している」と蔵元から通報がありました。けが人はいませんでした。笹正宗酒造によると、国の登録有形文化財に指定されていた蔵をはじめ、保管していた酒や酒造り用のコメなどが燃えてしまったということで、