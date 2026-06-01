◆大阪府知事杯・大阪市長杯争奪第３９回大阪みなづき大会（５月２４日・大阪シティ信用金庫スタジアムほか）▽中学生の部・１回戦大阪柴島ボーイズ７―０大正ボーイズ＝５回コールド＝「大阪府知事杯・大阪市長杯争奪第３９回大阪みなづき大会」が５月２４日に開幕した。中学生の部ではホストの一角、大阪柴島ボーイズ（大阪北支部）が完封＆コールドで好発進。一方、小学生の部では大阪都島ボーイズ（同）が初戦敗退