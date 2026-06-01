◆第７６回安田記念・Ｇ１（６月７日、東京競馬場・芝１６００メートル）＝６月１日、栗東トレセンスズハローム（牡６歳、栗東・牧田和弥厩舎、父サトノダイヤモンド）は、馬房でカイバをもりもり食べていた。古川厩務員は「問題なく順調です。１週前追い切りもいい感じでしたし、大人になってきた印象です」と好感触だった。２走前の洛陽Ｓを勝ち、前走のダービー卿チャレンジＴでは、直線で豪快に差し切って重賞初勝利を飾っ