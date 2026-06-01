日本野球機構（ＮＰＢ）と１２球団による理事会、実行委員会が１日、都内で行われプロ野球の育成選手の出場枠が緩和されることが決まった。「故障者連動特例」（仮称）は２日のファームリーグ公式戦から運用（運用は今季中に限る）される。これまでは育成選手の２軍戦出場枠は「１球団１試合５人以内」と決まっていたが、１軍の支配下選手の故障者数などによって最大７人まで出場可能な制度が導入されることになった。ＮＰＢ