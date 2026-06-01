将棋の豊島将之九段が１日、東京・渋谷区の将棋会館で「Ｊ：ＣＯＭ杯３月のライオン子ども将棋大会第１５回大会開催記念イベント」に出席した。棋士を描いた人気コミック「３月のライオン」ともゆかりがあるそうで「棋戦優勝を果たすことができた時の話を『３月のライオン』の作中に使ってもらえたことがある。（作品の）ファンだったので読んでいて興奮した」と明かした。この日は大会に参加する子どもからの質問にも