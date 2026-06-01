日本野球機構（ＮＰＢ）と１２球団による実行委員会が１日、都内で行われプロ野球の育成選手の出場枠が緩和されることが決まった。２日のファームリーグ公式戦から施行される。これまでは育成選手の２軍戦出場枠は「１球団１試合５人以内」と決まっていたが、１軍の支配下選手の故障者数などによって最大７人まで出場可能な制度が導入される。