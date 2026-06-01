第63回ギャラクシー賞(主催：放送批評懇談会)の贈賞式が1日、都内ホテルで行われ、報道活動部門の優秀賞に「『報道特集』兵庫県知事選等をめぐるキャンペーン報道」(TBSテレビ)が選ばれた。壇上では、村瀬健介キャスターが受賞コメントを述べ、取材の過程で番組スタッフや取材協力者が受けた批判・攻撃への思いを語った。『報道特集』村瀬健介キャスター○「涙を流して、この取材活動を進めてきました」村瀬キャスターは「皆さんも