ラグビー芸人のしんやが１日、ＴＯＹＯＴＡＡＲＥＮＡＴＯＫＹＯで行われた「ワンキャリア炎の就活体育祭」に登場した。体育会系部活動に所属する学生を対象とした、競技参加型のキャリアイベント。就活生たちに自身のサイン入りグッズを渡す際、選出した学生がラグビー部であったことに「運命だ！俺より（体が）デカい！」と興奮気味に話した。ほかにもラグビーのレフェリーのモノマネをするなど、自身のネタを披露。イ