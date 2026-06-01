日本でもおなじみの人気騎手の偉業達成にＳＮＳ上が沸いている。ミカエル・ミシェル騎手＝フランス出身＝が５月３０日、拠点を置く南アフリカ共和国のグレイビル競馬場で行われたデイリーニュース２０００（芝２０００メートル＝１１頭立て）でＧ１初勝利を飾った。スターメジャー（牡３歳、南アフリカ・ジェームス・クロフォード厩舎、父クエラリ）に騎乗。直線で力強く抜け出し２着のハッピーヴァースに１馬身半差をつけた。