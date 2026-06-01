「本日、マルコス大統領との間で両国関係を『包括的戦略的パートナーシップ』に位置付けることで一致しました」5月28日、東京・元赤坂の迎賓館で行われた日本・フィリピン首脳会談。高市早苗首相（65）はフィリピンのマルコス大統領（68）と臨んだ共同記者発表で、冒頭のように語った。「日本とフィリピンは今年、国交正常化70周年の節目を迎えました。約1時間にわたって行われた首脳会談では、機密性の高い軍事情報を共有する軍事