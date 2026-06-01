きょう1日夕方に暴風域に入るとみられる奄美大島では、台風接近に備えて準備が進んでいます。奄美市から中継です。 （記者）「奄美大島では、午前中から時間が経つにつれ、雨、風、ともに強まってきていて、台風の接近を感じます。 きのうから地元の住民に話しを聞いていますが、奄美地方にはここ数年、ここまで接近した台風はなかったので、久しぶりで怖い、家にある備蓄品を確認したなどといった声が聞かれました。 台風は