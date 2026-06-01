台風6号が北上しています。奄美地方はきょう1日夕方、暴風域に入る見込みです。 台風6号は、沖縄の南にあって、1時間に20キロの速さで北に進んでいます。きょう1日からあす2日にかけ、暴風域を伴い鹿児島県内に接近する見込みです。 奄美地方はきょう1日夕方に、九州南部はあす2日朝に、風速25メートル以上の暴風域に入る見込みです。 きょう1日に予想される1時間雨量は多い所で、奄美地方で50ミリ、九州南部で40ミリ