詳しい台風情報について、増永気象予報士の解説です。 台風6号は与論の南南西およそ200キロの海上にあって、風速25メートル以上の暴風域に沖縄本島までが入っています。鹿児島県内のすぐ近くまで、この暴風域が迫ってきました。また、風速15メートル以上の強風域には奄美北部と南部が入っていて、十島村もこの強風域に入り始めました。 この後、予報の中心を進んだ場合、あす2日正午には屋久島の南西およそ80キロ