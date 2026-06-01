気象庁は、宮崎県、鹿児島県では、線状降水帯が発生して、大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があると発表しました。 線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性のある地域と期間は以下のとおりです。 宮崎県 ２日昼前から夕方にかけて 鹿児島県（奄美地方除く） ２日明け方から夕方にかけて 奄美地方 ２日明け方から昼前にかけて 初めて発表「線状降水帯半日前予測」とは 「線状降水帯半