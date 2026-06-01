台風6号の接近に伴い、鹿児島市交通局は、2日の市電、市バスの計画運休を発表しました。 鹿児島市交通局によりますと、2日は台風による強風が予想されるため、市電・市バスともに始発から終日運休します。 また、3日は始発から通常運行を予定していますが、市電は、台風の進路や影響によっては安全確認のため、運行再開が昼前になる可能性があるということです。 安全確認を行う場合は、2日の午後7時までに発表するとしてい