豆腐・卵・万能ねぎの3つの材料で、簡単に作れる絶品おかずをご紹介。節約食材を使っているのに、特製のチリソースをかければ本格的な味わいに。レモンの香りと豆腐のつるんとした食感で、暑さで食欲がない日でもあっさり食べられます。『豆腐と卵のふんわり炒めチリソースがけ』のレシピ材料（2人分）木綿豆腐（小）……1丁（約200g）卵……2個万能ねぎ……2本〈チリソース〉トマトケチャップ……大さじ2と1/2レモン汁……大さじ1