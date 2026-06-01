「電波の日」の6月1日、名古屋市内のホテルで記念式典が開かれました。電波の日は、1950年6月1日の電波法と放送法施行を記念して定められたもので、名古屋で開かれた式典で、情報通信の発展に貢献するなどした14の個人・団体が表彰されました。このうち、長年にわたり無線従事者の資格取得に向けた教育に取り組んできた「ベータテック」の大竹丈夫相談役は、多くの合格者を輩出したといった人材育成への貢献が評価され