名古屋市の一部の公園で、駐車料金が6月1日から値上げされました。1日から料金を改定したのは、名城公園や熱田区の白鳥庭園など、名古屋市内6カ所の市営公園の駐車場です。これまで普通車は30分ごとに180円だった名城公園の2つの駐車場は250円に上がり、正門前駐車場では朝8時ごろから、精算機のシステム変更や料金表示の張り替えが進められていました。今回の料金改定は、管理費の高騰などから利用者と税金の負担割合を見