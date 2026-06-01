『きゅるんとかわいいちびキャラが描ける本』発売記念！著者「ぬここ」さん特別インタビューvol.6 小学生、中学生、高校生などの10代の若者の中で「なりたい職業」として、近年存在感を増しているイラストレーター。 SNSの浸透によって、自分の作品を気軽に発信できる時代になり、「好きなことで生きていきたい」「絵で食べていきたい」という夢の実現がぐっと身近なものになりました。 絵を描く技法や