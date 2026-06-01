イタリア製造業ＰＭＩ、５月は５２．９に上昇 5月イタリア製造業PMIは52.9と前回4月52.1および市場予想52.0を上回った。 新規受注の再びの増加が、製造業生産の力強い拡大を支える。 顧客側の在庫積み増しの動きが、受注残の新たな回復を後押し。 納期の遅延が悪化し、インフレが増幅。 以下、S＆Pグローバル・マーケット・インテリジェンスのエコノミストのコメント。 「中東での戦争がもたらしたサプ