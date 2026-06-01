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ＥＣＢの４月消費者インフレ期待調査１年４．０％、３年２．９％ 欧州中央銀行（ＥＣＢ）の４月調査の消費者インフレ期待 １年ＣＰＩ予想は４．０％（前回４．０％、予想４．１％） ３年ＣＰＩ予想は２．９％（前回３．０％、予想３．０％）