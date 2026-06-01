通貨オプションボラティリティードル円１週間５．１５％と低水準継続 USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK5.155.225.045.81 1MO6.305.125.696.25 3MO7.115.226.236.35 6MO7.815.556.846.75 9MO8.115.817.256.96 1YR8.376.187.687.19 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK5.387.736.29 1MO6