秋田朝日放送 由利本荘市の本荘公園付近でクマの目撃が相次ぎ、警察が注意を呼びかけています。 警察などによりますと、１日正午すぎ由利本荘市尾崎の本荘公園に体長およそ１メートルのクマ１頭がいるのを、車で走行していた人が目撃しました。 市によりますと、午後１時すぎには近くの鶴舞小学校のグラウンド付近でもクマが目撃されているということです。 市は本荘公園内にクマがいる可能性もあるとして、１