俳優の岡山天音が、『第63回ギャラクシー賞』（主催：放送批評懇談会）のテレビ部門個人賞を受賞し、6月1日に都内で行われた贈賞式に登壇した。【写真】トロフィーを掲げ…受賞の喜びに笑顔あふれる岡山天音岡山はNHK夜ドラ『ひらやすみ』、大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』、特集ドラマ『片想い』、日本テレビ系『冬のなんかさ、春のなんかね』での演技が高く評価され、テレビ部門個人賞を受賞した。幅広い作品で異