NHKの連続テレビ小説『ばけばけ』が、『第63回ギャラクシー賞』（主催：放送批評懇談会）のテレビ部門特別賞を受賞し、主演を務めた高石あかり、脚本のふじきみつ彦氏、制作統括の橋爪國臣チーフ・プロデューサー、チーフ演出の村橋直樹監督が6月1日、都内で行われた贈賞式に登壇した。【全身ショット】素敵！人魚のようなドレス姿の高石あかり本作は、松江で育ったヒロイン・トキ（高石）の人生を軸に、異文化との出会いと夫