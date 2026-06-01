俳優の夏帆さん、竹内涼真さんが第63回ギャラクシー賞の贈賞式に出席。TBS火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』でマイベストTV賞を受賞した喜びを語りました。【写真を見る】【竹内涼真】「あんな面倒なものは作りません！」と筑前煮拒否『じゃあつく』“鮎メロ＆海老カツ” がギャラクシー賞に登場2025年10月期に放送されたTBS火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』は、竹内さん演じる亭主関白な?化石男?「海老原