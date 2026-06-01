女優・土屋太鳳（３１）が５月３１日、東京都庁第一本庁舎で行われたプロジェクションマッピング国際大会のグランドフィナーレに出席した。アンバサダーを務める太鳳の両隣には、甘いマスクのイケメンと美女の姿が。実は弟で声優、俳優の土屋神葉（３０）、姉でタレントの土屋炎伽（３３）。二人はスペシャルサポーターとして登場し、三きょうだいのそろい踏みとなった。壁面に映し出されたプロジェクションマッピングに、太