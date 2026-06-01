きょう午前、韓国中部にある防衛・航空関連企業の工場で爆発が起き、これまでに5人が死亡しました。地元の消防によりますと、きょう午前11時ごろ、韓国・大田にある防衛・航空関連企業「ハンファエアロスペース」の工場で「爆発音が聞こえた」などと通報が相次ぎました。爆発に伴い火災も発生し、平屋建ての建物1棟を全焼。これまでに従業員5人が死亡し、2人がけがをしました。この工場ではミサイルやロケットなどの部品を製造して