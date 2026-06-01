日本モーターボート競走会は1日、プレミアムG1「第40回レディースチャンピオン」（8月6〜11日、徳山）の出場選手を別表の通り発表した。昨年の浜名湖大会でG1初制覇を飾り、年末のクイーンズクライマックス（大村）→2月のスピードクイーンメモリアル（鳴門）と女子PG1で3連続優勝という偉業を成し遂げた鎌倉涼（37＝大阪）らが出場。この中では千葉真弥（32＝静岡）と内山七海（29＝福岡）がG1初出場となる。なお宇野弥生、