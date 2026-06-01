タレントの鈴木あきえさんが自身のインスタグラムを更新。ついに完全体となったことを報告すると、様々なコメントが寄せられました。【写真を見る】【鈴木あきえ】「完全体となりました。日曜日の私です。」衝撃の写真に「養蜂場の女将だ！」「イカゲームみたい」と大反響鈴木さんは「ついにワークマンのこちらをGETし、完全体となりました。日曜日の私です。鈴木あきえです。」と生後3ヶ月の次女を抱っこした衝撃な姿で報告しまし