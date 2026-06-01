タレントの川崎希が31日に自身のアメブロを更新し、2日連続で長男のサッカーの試合があったことを報告し、家族で応援したことを明かした。【映像】川崎希の愛車 ベンツ＆ポルシェのカイエンこの日、川崎は「かげとらのサッカー試合」と切り出し、前日の試合について「私はsisterの習い事があって行けなかったんだけど とっても頑張ってたみたい」と報告。真夏の暑さでの試合だったことから「サッカーには必ずモバイルファンを