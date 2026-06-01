1日午後、湯沢市黄金原の市道でクマが目撃されました。近くには湯沢東小学校があり警察が注意を呼びかけています。湯沢警察署の調べによりますと1日午後1時50分ごろ、湯沢市黄金原の市道を走っていた車の中から道路を横断するクマ2頭を、湯沢市の10代の女性が目撃しました。クマの体長は1頭が約1メートル、もう1頭は約50センチです。最も近い民家までは約100メートルで、近くには湯沢東小学校があります。警察が注意を