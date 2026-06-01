1日午後、にかほ市象潟町小滝の県道でクマが目撃されました。付近にはこども園があり、警察が注意を呼びかけています。由利本荘警察署の調べによりますと1日午後2時半ごろ、にかほ市象潟町小滝字岩井森の県道を車で走っていた配送業者の従業員が、道路を横断したクマ1頭を目撃しました。クマの体長は約1メートルです。最も近い建物までは約100メートルで、付近にはこども園などがあります。警察が注意を呼びかけていま