6月4日（現地時間3日）、ニューヨーク・ニックスとサンアントニオ・スパーズによる「NBAファイナル」が幕を開ける。ウエスタン・カンファレンス決勝で前年王者オクラホマシティ・サンダーとの激闘を制したスパーズと、プレーオフ11連勝の勢いとともに1999年以来のファイナル進出を果たしたニックスが対戦する。 ファイナルの行方に注目が集まるなか、カール・アンソニー