6月1日、群馬クレインサンダーズは、カイル・ミリングヘッドコーチ（HC）と2026－27シーズンの契約継続に基本合意したことを発表した。 アメリカ出身で51歳のミリングHCは、現役引退後の2011年からコーチングキャリアをスタート。2020－21シーズンに横浜ビー・コルセアーズのHCに就任し、広島ドラゴンフライズを率いた2023－24シーズンには、ク