伊藤園は１日の取引終了後、２６年４月期の連結決算の発表にあわせて、２７年４月期の通期業績予想を開示した。売上高予想は５０００億円（前期比０．４％増）、営業利益予想は２００億円（同７．８％減）、最終利益予想は１１４億３０００万円（同３．３倍）とした。緑茶原料や資材などの高騰の影響を大きく受ける。なお、年間配当予想は中間・期末各２６円の合計５２円（前期は４８円）とした。 ２６年４月期は売上高が４